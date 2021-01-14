Лицом к событию. Что решили делать с Навальным

В Москве Навального поджидает не только группа поддержки. Но и служба исполнения наказаний, которая пригрозила задержать его до суда. Суд (о замене условного срока на реальный) намечен на 29 января. Вот фактически грозятся держать его взаперти почти две недели. Такая игра на нервах. Надеются они у него сдадут. Но он прилетит. И что дальше? Что решили с ним делать? Чем эти решения обернутся для России? В эфире аналитик Семен Новопрудский, политолог Александр Рар (Берлин) и политический аналитик Леонид Мартынюк (США)