Время Свободы: Даже прослушку ФСБ ставит "по-колхозному"

Будет ли Алексей Навальный арестован у трапа самолета, когда вернется в Москву 17 января? ***В телефоне главы предвыборного штаба Любови Соболь обнаружено подслушивающее устройство***Под угрозой закрытия проект "Сестринский уход за сиротами в больницах" по уходу за сиротами после тяжелых операций