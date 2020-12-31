Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых - уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря в Грозном. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". В ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.
Даудов назначил на 11 утра 31 декабря в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых , потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского полицейского, предупредил Даудов на своей странице в инстаграме.
"Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придёте вы или нет", приводит перевод слов Даудова "Кавказский узел".
Ранее оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.
"В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это - кровная месть за убийство невинного и безоружного", - сказал Даудов.
Темы освобождения родственников убитых ингушей он не коснулся.
- 28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
- Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
- В оппозиционном властям Чечни телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, проживавших в Грозном. Сообщается также, что были похищены друзья и одноклассники погибших.
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