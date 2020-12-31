Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых - уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря в Грозном. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". В ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.

Даудов назначил на 11 утра 31 декабря в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых , потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского полицейского, предупредил Даудов на своей странице в инстаграме.

"Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придёте вы или нет", приводит перевод слов Даудова "Кавказский узел".

Ранее оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.

"В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это - кровная месть за убийство невинного и безоружного", - сказал Даудов.

Темы освобождения родственников убитых ингушей он не коснулся.