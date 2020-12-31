Время Свободы: Итоги года

Отравление Алексея Навального и его политические последствия***Принятие поправок к Конституции России***Массовые протесты в Беларуси против фальсификаций на президентских выборах***Военное поражение Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе*** Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах***Перспективы борьбы с пандемией коронавируса
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