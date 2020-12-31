2021-й год наступает в условиях ограничений из-за COVID-19

Празднования по случаю наступления нового 2021 года по всему миру проходят в условиях строгих карантинных мер – на фоне нового роста заболеваемости COVID-19 в ряде стран.

От Сиднея до Нью-Йорка изменены правила демонстрации фейерверков, отменяются другие публичные мероприятия.

Особенно тихо празднование проходит на этот раз в Европе, где опасаются распространения нового, более заразного штамма коронавируса.

Во Франции около ста тысяч сотрудников полиции мобилизованы на то, чтобы пресекать многолюдные новогодние вечеринки и нарушения комендантского часа, отмечает "Би-би-си".

С начала пандемии коронавируса нового типа год назад жертвами вызываемой им инфекции стали 1 миллион 800 тысяч жителей планеты. Зарегистрировано более 81 миллиона заражений.

В России, по официальным данным, заболевших COVID-19 около 3-х миллионов 160 тысяч. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее на этой неделе оценила в 115 тысяч число умерших в стране от коронавирусной инфекции и вызванных ею причин.

О событиях последней недели уходящего года - в видеовыпуске Радио Свобода: