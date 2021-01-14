Время Свободы: ЕСПЧ: Россия захватила Крым до "референдума"

ЕСПЧ признал, что Россия захватила Крым до "референдума" о присоединении к РФ***Против главы штаба Навального в Краснодаре заведено дело о неуважении к власти***Благотворительный фонд Бидзины Иванишвили намерен распродать переданную ему коллекцию картин, которая оценивается в миллиард долларов
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