Время Свободы: ЕСПЧ: Россия захватила Крым до "референдума"

ЕСПЧ признал, что Россия захватила Крым до "референдума" о присоединении к РФ***Против главы штаба Навального в Краснодаре заведено дело о неуважении к власти***Благотворительный фонд Бидзины Иванишвили намерен распродать переданную ему коллекцию картин, которая оценивается в миллиард долларов