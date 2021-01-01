ВОЗ разрешила экстренно использовать вакцину Pfizer/BioNTech

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на экстренное применение вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности. Преимущества его использования превышают потенциальные риски, заявили в ВОЗ.

ВОЗ выдаёт экстренное разрешение необходимым для борьбы с эпидемиями препаратам, результаты испытаний которых пока недоступны. После этого страны мира могут ускорить внутренние процессы лицензирования, а ООН может начать закупку вакцины для нуждающихся стран.

Вакцина Pfizer/BioNTech используется для борьбы с COVID-19 в Соединённых Штатах и странах Евросоюза. В России идёт вакцинация отечественным препаратом "Спутник V".

В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано почти 84 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число заболевших приближается к двум миллионам. Лидером по заболеваемости остаются США. С начала пандемии там выявлено около 20,5 млн заболевших. Умерли более 350 тысяч пациентов.