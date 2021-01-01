"Исламское государство" заявило об ответственности за нападение в Грозном

Ответственность за убийство полицейского в столице Чечни 28 декабря взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Об этом пишет Reuters. Доказательств своей связи с нападавшими члены организации не предоставили, отмечает агентство.

Инцидент произошел в центре Грозного 28 декабря. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы набросились на сотрудников патрульно-постовой службы с ножами и попытались завладеть их оружием. В ходе нападения погиб один полицейский, его коллега получил ранения. Уроженцы Ингушетии Тимурзиевы были убиты при задержании.

Следуя указанию главы Чечни Рамзана Кадырова, родные убитого полицейского объявили Тимурзиевым кровную месть.

Правоохранительным органам поручено проверить на пособничество терроризму высказывания представителей ингушских тейпов, которые требовали доказать наличие у убитых братьев террористических мотивов.