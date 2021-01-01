Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза – Брекзит. Королевство покинуло ЕС в конце января 2020 года. До конца прошлого года действовал переходный период.

Лондон и Брюссель будут сотрудничать на основании достигнутых соглашений. Главным из них является договор о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС, основанных на нулевых тарифах и квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.

СМИ отмечают, что вскоре после полуночи 1 января первые грузовики пересекли границу Великобритании и Франции, предъявив французским таможенникам необходимые документы. Хаоса на границе не возникло.