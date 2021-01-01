Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза – Брекзит. Королевство покинуло ЕС в конце января 2020 года. До конца прошлого года действовал переходный период.
Лондон и Брюссель будут сотрудничать на основании достигнутых соглашений. Главным из них является договор о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС, основанных на нулевых тарифах и квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.
СМИ отмечают, что вскоре после полуночи 1 января первые грузовики пересекли границу Великобритании и Франции, предъявив французским таможенникам необходимые документы. Хаоса на границе не возникло.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
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