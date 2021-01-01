Страны мира отметили Новый год на фоне ограничений из-за COVID-19

Пандемия коронавируса и экономика стали главными темами в новогодних обращениях мировых лидеров к гражданам своих стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что 2020 год был самым тяжелым на её памяти за все 15 лет правления.

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул врачей, которые борются с COVID-19, и назвал их работу подвигом. Отдельно Зеленский обратился к жителям Донбасса и аннексированного Крыма на русском языке. И призвал их "перевести часы". С 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях используют московское время. В ответ представитель Крыма в российском Совете Федерации предложил всей Украине перевести часы по Москве.

Белорусы новогоднюю ночь отмечали митингами во дворах. Люди собирались с бело-красно белой символикой. В Минске некоторые празднующие в 23:34 запустили салют. Это номер статьи административного кодекса в Беларуси о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. По этой статье митингующим присуждали штрафы за выход на протесты. Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении он заявил о желании вместе "писать новую главу независимой Беларуси".

Представитель белорусской оппозиции Светнала Тихановская тоже обратилась к жителям страны и отметила, что в ушедшем году белорусы смогли объединиться.

Президент России Владимир Путин выступил с самым длинным новогодним посланием за время своего пребывания на посту. Оно длилось почти шесть минут. Путин в своём обращении в очередной раз отметил, что год был трудным, и упомянул про победу над нацизмом.

Празднование нового 2021 года во всех странах мира прошло с серьёзными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Однако в китайском Ухане, откуда в конце 2019 года пошло распространите COVID-19, новый год встречали толпы людей в центре города. Полиция следила за тем, чтобы все присутствующие были в защитных масках. Уже несколько месяцев в городе, по официальным данным, почти не было случаев коронавируса. Но в других городах Китая недавно был замечен рост заболеваемости.

На телебашне в Пекине не устроили традиционное световое шоу. Трафальгарская площадь в Лондоне, Красная площадь в Москве и площадь Пуэрта-дель-Соль в Мадриде были перекрыты.

На площади Святого Петра в Риме не было привычной толпы празднующих, Папа Римский не проводил праздничную мессу, от традиционных новогодних прыжков в Тибр тоже отказались.

В Сиднее новогоднее пиротехническое шоу большинство людей смотрели из своих окон и по телевизору. Вместо традиционных двадцати минут фейерверк длился всего семь.

Некоторые города, подобно Сиднею, решили запускать фейерверки над пустыми улицами. Другие, как Лондон и Париж, вовсе отменили салюты. В Париже, Риме и Стамбуле действует комендантский час.

Знаменитая площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке была почти пуста из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет "Голос Америки". Однако праздничная программа все же состоялась. По традиции приход Нового года возвестило падение хрустального шара, за которым впервые с 1907 года не наблюдала толпа зрителей. Вместо этого процесс транслировался в прямом эфире в интернете и по телевидению.