Иран грозит США местью "изнутри" за убийство Сулеймани

Убийство Пентагоном генерала Касема Сулеймани не остановит сопротивление Ирана, заявил в пятницу один из высокопоставленных командиров Исламской республики. Об этом сообщает Reuters.

Предупреждение прозвучало из уст Исмаила Гаани, который сменил покойного лидера Корпуса стражей исламской революции. По словам Гаани, отомстить за его предшественника может некто "изнутри" Америки.

В четверг глава МИД страны Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в "фабрикации" повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны.

Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня смертоносной американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа. Она состоялась 3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника. Вашингтон обвинил командира иранского спецподразделения в организации нападений на силы США в регионе.

Через несколько дней после этой американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Они были предупреждены о надвигающейся угрозе и скрылись в убежище, сумев избежать гибели и тяжелых ранений. В ходе иранских ударов, однако, средства ПВО страны по ошибке сбили украинский лайнер. Тегеран признал вину и спустя год после катастрофы предложил выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов.