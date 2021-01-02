В Калининграде телеканал показал поздравление Путина, обрезав часть его головы

В Калининграде телеканал "Каскад" показал поздравление президента Владимира Путина, обрезав ему верхнюю часть головы. Телеканал объяснил это техническим сбоем, на инцидент обратила внимание редакция Север.Реалии.

Поздравление Путина транслировалось после выступления губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В кадре была только челюсть президента. Через несколько минут показ был прерван, вместо него включили музыку.

"Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале "Каскад" связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", — говорится в заявлении телеканала.