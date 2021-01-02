Россия снизила добычу нефти в 2020 году до десятилетнего минимума

Объём добычи сырой нефти и конденсата в России в 2020 году сократился на 8,6 процента по сравнению с 2019-м и составил 512,68 миллиона тонн. Этот показатель стал минимальным за последние 9 лет и приблизился к десятилетнему минимуму — в 2010 году он составил 512,3 миллиона тонн. Объем добычи газа за прошедший год снизился на 6,2 процента.

Статистику приводит "Интерфакс" со ссылкой на данные структуру министерства энергетики. Добычу сократили в прошлом году все крупные участники нефтяного рынка. Среднесуточный показатель зафиксирована на уровне 10,27 миллиона баррелей с учётом поправки на високосный год.

В 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период — 568 миллионов тонн нефти и конденсата, сообщало агентство Bloomberg. Среднесуточная добыча тогда составила 11,25 миллиона баррелей в сутки. Такой показатель был достигнут несмотря на соглашения с Организацией стран — экспортёров нефти о сокращении добычи.

Но в начале 2020 года спрос на нефть стал падать в ожидании последствий коронавирусной пандемии, а в марте Россия разорвала сделку о сокращении добычи, обвалив мировые цены на нефть.

Вице-премьер Александр Новак в декабре говорил, что для восстановления добычи для России оптимальна цена нефти $45–55 за баррель. Сейчас котировки находятся в рамках этого коридора. Однако по прогнозу ОПЕК среднесуточная добыча в стране сократится и в этом году.