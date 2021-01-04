От игрушек до перчаток. Список товаров, сделанных рабами в Китае

Китайская Народная Республика все чаще использует на производстве, как в государственных, так и в частных компаниях, принудительный труд политзаключенных и угнетаемых национальных меньшинств. Это повышает риск того, что почти все страны мира, и Россия в том числе, сознательно или непреднамеренно импортируют все больше товаров, изготовленных настоящими современными рабами, в том числе детьми.

Бюро международных проблем Министерства труда США в конце 2020 года выпустило очередной доклад со списком товаров, при изготовлении которых в Китае применяется рабский труд. Сейчас он пополнился еще пятью дополнительными пунктами: это ткани, нити, перчатки, пищевые продукты из томатов и средства для ухода за волосами. При этом в список китайских товаров, изготовленных с применением принудительного труда, уже давно входят, к примеру, искусственные цветы, детские игрушки, электронная техника, обувь, пиротехника, рыба, кирпичи и елочные украшения.

Всего же не менее 17 разновидностей товаров, изготовленных в КНР, производятся в наше время с применением рабского труда, что превышает показатели любой другой страны, – сообщает Министерство труда США, еще в 2009 году внесшее Китай в список государств, в которых применяется принудительный труд.

Таблица-список известных международных брендов, продукция которых может изготавливаться в Китае с применением принудительного труда:

Еще один пример – в 2020 году сотрудники Таможенно-пограничной службы США конфисковали более 13 тонн товаров, изготовленных из человеческих волос. Предполагается, что они были изготовлены в "школах перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Настоящие концлагеря под видом "школ перевоспитания", а также запрет исповедовать свою религию, разрушение культуры, насильственная стерилизация женщин и многие другие суровые репрессии – именно так Коммунистическая партия Китая (КПК) продолжает, под предлогом "борьбы с терроризмом", обращаться с уйгурами, тюркоязычным мусульманским народом, живущим в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая. Несмотря на международное давление и постоянно вскрывающиеся все новые факты гонений на уйгуров, самое крупное этническое меньшинство в КНР, ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

По информации американских и европейских журналистов и Госдепартамента США, за последние годы в так называемые "воспитательные лагеря", крупнейший из которых расположен в городе Кашгар, были силой отправлены от 800 тысяч до 2 миллионов человек. Заключенных таких лагерей подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться, ставя конечной целью искоренение идентичности и религиозных убеждений уйгуров и других местных мусульманских меньшинств. Власти в Пекине утверждают, что суннитский ислам – чужеродная для местных жителей религия, навязанная много веков назад тюркскими завоевателями.

В районах компактного проживания уйгуров за ними ведется массовая слежка, в том числе с применением GPS-датчиков. Также власти ведут сбор ДНК уйгуров в возрасте от 16 до 65 лет. При этом точная численность этого большого народа мало кому известна. В Пекине утверждают, что их не более 12 миллионов, в то время как по собственным оценкам уйгуров их не менее 20 миллионов человек.

Вероятно, что по меньшей мере 100 тысяч уйгуров и представителей других этнических групп с 2017 года работают в Китае на ориентированном на экспорт производстве – как настоящие современные рабы. Об этом говорится в Списке товаров, изготовленных с использованием детского или принудительного труда 2020 года, опубликованном Министерством труда США. В некоторых случаях уйгуров вынуждают работать в лагерях или на заводах в других провинциях КНР, за пределами Синьцзяна.

Находящимся на положении заключенных-рабов уйгурам полностью запрещается общение с семьей, поступают сообщения о регулярном применении к ним изощренных пыток и издевательств. "Принудительный труд и жестокий детский труд унижают человеческое достоинство, разрушают жизни и семьи, – отметил в сентябре 2020 года министр труда США Юджин Скалиа в специальном заявлении. – Опубликованный сейчас нами список отражает тревожную роль Китая, второй по величине экономики мира, в развитии и финансировании эксплуататорских практик".

Иллюстрации художницы (из твиттера) – как выглядит типичный "лагерь перевоспитания" для уйгуров возле фабрики в китайском городе:

В своем докладе Министерство труда США рекомендует американским и другим западным компаниям как минимум пересмотреть свои цепи поставок, чтобы удостовериться в том, что движущиеся по ним товары не являются продуктом рабского труда в Китае. Цепочки поставок – это нити, связывающие мировую экономику, они доставляют запчасти на фабрики, а в магазины и дома – еду или одежду. Однако если слишком многие из глобальных цепочек поставок завязаны на одном государстве, они могут быть легко нарушены или ими могут манипулировать. Эта проблема стала особенно очевидной во время начала пандемии COVID-19, когда сбои в производстве Китая привели к дефициту медицинских материалов во всем мире.

"Ввиду подобных серьезных, документально подтвержденных и распространенных нарушений всему миру необходимо проявить осторожность в отношении труда и товаров, связанных с Синьцзяном, в том числе путем принятия разумных мер по защите себя от участия в данных нарушениях", – говорится в докладе Минтруда США.

Карта (из твиттера международной правозащитной организации Human Rights Watch) расположения "лагерей перевоспитания" для уйгуров в Синьцзяне:

В 2020 году Вашингтон ввел санкции в отношении Корпуса производства и строительства Синьцзяна (Xinjiang Production and Construction Corps – XPCC), военизированной деловой организации, подотчетной напрямую КПК, в связи с ее причастностью к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне. XPCC – огромное формирование с 800 тысячами подразделений по всему миру, которому подконтрольно 20 процентов всей экономической деятельности в Синьцзяне. Под американские санкции также персонально попал Чэнь Цюаньго, первый секретарь КПК в Синьцзяне, развернувший строительство лагерей для интернированных, где заключенных подвергают принудительному труду, пыткам и пропагандистской обработке.