Поймать все живое. Рыболовецкий флот Китая уничтожает мировой океан

Пустынные и загрязненные воды. Истощение океанических биологических ресурсов, катастрофическое сокращение популяций многих видов рыб и всех других морских организмов, часть из которых уже находится на грани вымирания. Гибель кораллов и целых экосистем – при отсутствии контроля и игнорировании международных соглашений и норм в области рыболовства и охраны окружающей среды. Все это на рубеже третьего десятилетия XXI века становится результатом деятельности гигантских китайских рыболовных флотилий – которые уже можно обнаружить в самых отдаленных от КНР точках мирового океана.

Одна из десятков подобных тревожных новостей: китайские рыболовецкие флотилии сейчас вновь угрожают природе эквадорских Галапагосских островов на востоке Тихого океана, являющихся одной из наиболее разнообразных экосистем в мире. Это происходит за много тысяч километров от берегов КНР. В списке стран, являющихся лидерами по добыче морской рыбы и морепродуктов, Китай давно занимает первое место, заметно опережая всех остальных.

Флотилия из 260 кораблей (большинство из которых китайские, а другие принадлежат Китаю фактически, хотя и ходят под флагами других государств) продолжает хищнический вылов рыбы варварскими методами в международных водах в непосредственной близости от эксклюзивной экономической зоны Эквадора, в 370 километрах от островов. Мусор с китайских кораблей постоянно выбрасывает на эквадорское побережье Галапагосских островов.

Еще в 1959 году, в столетний юбилей первой публикации "Происхождения видов" Чарльза Дарвина, правительство Эквадора создало здесь национальный парк, общая площадь которого составила 97,5 процента всей суши архипелага. В тот же год был основан международный Фонд Чарльза Дарвина – для гарантии сохранения уникальной экосистемы Галапагосских островов. В 1986 году окружающая акватория общей площадью в 70 тысяч квадратных километров была объявлена морской природоохранной зоной, второй в мире по размеру после Австралийского Большого Барьерного рифа. В 1990 году на Галапагосы впервые за десятилетия вернулись киты. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году – биосферным заповедником. Однако Пекину, очевидно, нет до всего этого никакого дела.

Сейчас власти Эквадора, пока безуспешно, пытаются защищать от китайских рыболовных траулеров Галапагосский морской заповедник и планирует принять меры по удалению флотилии из окружающих вод. Отношения Кито и Пекина сильно обострились из-за этого еще в 2017 году, когда ВМФ Эквадора сумели задержать и арестовать непосредственно в водах Галапагосского морского заповедника китайское судно "Fu Yuan Yu Leng 999" с 300 тоннами незаконно выловленной рыбы, в основном акулами.

Обычная практика китайских рыбаков – отрезать у акул лишь плавники, после чего выбрасывать за борт еще живое искалеченное животное. Изуродованная акула не может двигаться и поэтому либо тонет, погибая от кислородной недостаточности, либо становится жертвой других хищников. Численность многих видов акул в океанах за последние 50 лет сократилась на 80 процентов – в первую очередь из-за постоянно растущей популярности в Китае супа из акульих плавников и спроса на препараты из них для нужд традиционной китайской медицины.

Международный союз охраны природы подчеркивает, что промысел акульих плавников стал одной из главных угроз мировой популяции акул. Однако в погоне за прибылью китайские рыболовы в первую очередь думают о том, что цена за килограмм акульих плавников сегодня доходит до 400 долларов США, при том, что плавники некоторых видов, например китовой и гигантской акул, вообще стоят от 10 до 20 тысяч долларов за килограмм. Почти во всех западных странах добыча и продажа акульих плавников запрещены.

То, что рыболовецкие флотилии под китайским флагом вытесняют местных рыбаков и наносят существенный вред окружающей среде – проблема не только Эквадора, она касается всего мира. Например, по сообщению NBC News, за несколько последних лет к побережью Японии прибило более 500 небольших северокорейских рыболовецких лодок, члены команд которых умерли от голода – по всей видимости, из-за избыточного перелова рыбы китайскими судами. Китайские суда также обвиняются в резком сокращении, на 70 процентов, популяции кальмаров в северо-западной части Тихого океана. В большинстве случаев китайские рыбаки используют варварские методы выслеживания, поиска и лова рыбы и морепродуктов, например, устаревшие грубые донные тралы, уничтожающие все живое и даже донный грунт. До 50 процентов добычи, то есть менее ценные виды и все молодые особи, как ненужный прилов выбрасывается ими потом за борт.

По данным организации China Africa Project, китайские флотилии стали причиной серьезного экологического кризиса на всем побережье Западной Африки, от Мавритании и Сенегала до Нигерии и Камеруна: избыточный вылов рыбы угрожает местным общинам, выживание которых зависит от рыбной ловли. В марте 2020 года рыболовецкие суда из КНР вообще открыто вошли в прибрежные территориальные воды Тайваня – и когда к ним приблизились катера местной береговой охраны, они не только не попытались сбежать, а наоборот, первыми атаковали и повредили два тайваньских катера.

Точно так же угрожают существованию биологических видов китайские рыболовецкие суда в Южно-Китайском море – в том числе гигантским моллюскам, например, тридакнам, считающимся в КНР деликатесом. Южно-Китайское море, как и Галапагосы, признано одним из самых красивых мест на Земле. В нем более 250 малых островов, атоллов, песчаных островков, отмелей, рифов и песчаных кос и более 6500 видов морской флоры и фауны. Когда-то французский океанолог Жак-Ив Кусто назвал этот район "нетронутым произведением искусства". Но теперь эта незаменимая морская среда обитания, ее животные и средства к существованию местных рыбаков находятся под угрозой.

Кроме того, начатое по инициативе Пекина и Коммунистической партии Китая строительство искусственных островов в Южно-Китайском море наносит невероятный ущерб коралловым рифам во всем регионе. Для того, чтобы построить такой остров, специальная техника насыпает песок и гравий над коралловыми рифами. Этот процесс разрушает рифы или предотвращает регенерацию поврежденных кораллов.

Песок и гравий для строительства новых островов китайские компании черпают из близлежащих лагун и с поверхностей рифов, что также наносит ущерб их экосистемам. Песок и ил поднимаются волнами, что повреждает ткани кораллов и мешает солнечному свету достигать рифов. Песок и гравий, насыпаемые на искусственные острова, могут вымываться обратно в море, образуя потоки, которые способны душить морскую жизнь. Они могут содержать тяжелые металлы, нефтепродукты и другие химических вещества с судов и строящихся береговых объектов.

Примером одной из таких трагедий в Индийском и Тихом океанах и стала судьба гигантской тридакны (Tridacna gigas), крупнейшего из ныне живущих двустворчатых моллюсков. Сегодня это вымирающий вид – так как их раковины очень ценятся в Китае как предмет роскоши и символ достатка.

Для максимального увеличения их незаконного улова рыбаки намеренно устанавливают винты на небольшие катера и используют их для разрубания живых коралловых рифов, чтобы упростить сбор моллюсков.