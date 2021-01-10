Поверх барьеров с Иваном Толстым. Итальянский партизан или лагерный сексот?

Николай Оцуп - известная фигура русского Зарубежья. Поэт, переводчик, редактор. Принадлежал к литературной семье, выраставшей в Царском Селе, учился у Иннокентия Анненского, дружил с Гумилевым. В Париже выпускал знаменитые сборники "Числа". Найденные архивные документы добавляют в биографию Оцупа неожиданные детали. В фашистской тюрьме он, по всей видимости, был не жертвой, а сексотом. Рассказывает историк Михаил Талалай.