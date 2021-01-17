Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Итальянский партизан или лагерный сексот?

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Итальянский партизан или лагерный сексот?
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Итальянский партизан или лагерный сексот?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Николай Оцуп - известная фигура русского Зарубежья. Поэт, переводчик, редактор. Принадлежал к литературной семье, выраставшей в Царском Селе, учился у Иннокентия Анненского, дружил с Гумилевым. В Париже выпускал знаменитые сборники "Числа". Найденные архивные документы добавляют в биографию Оцупа неожиданные детали. В фашистской тюрьме он, по всей видимости, был не жертвой, а сексотом. Рассказывает историк Михаил Талалай.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG