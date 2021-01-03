В белорусских городах проходит первая в 2021 году воскресная акция протеста

В Минске и других белорусских городах проходит первая в 2021 году воскресная акция протеста против избрания Александра Лукашенко на пост президента и насилия со стороны милиции. За событиями следит Белорусская служба Радио Свобода.

В разных районах крупных городов жители собираются в группы, несут фактически запрещённые властями бело-красно-белые национальные флаги и скандируют лозунги в защиту демократии, честных выборов и против Лукашенко и представителей его режима. По состоянию на два часа дня по Москве известно об одной задержанной.

Белорусские граждане выходят на протесты с конца лета, они требуют прекращения правления Лукашенко, занимающего президентский пост с лета 1994 года. Протестующие, как и многие страны мира, не признают результаты президентских выборов в августе. Лидеры оппозиции изгнаны из страны или находятся в заключении.

Кроме того, у здания института журналистики Белорусского государственного университета неподалёку от центра Минска прошла акция в поддержку журналистов, подвергшихся насилию и преследованиям за время освещения протестов. Участники держали плакаты с надписями "1200 суток за решёткой", "62 избитых журналиста", "15 уголовных дел", "497 задержаний журналистов" и "Белорусские реалии: честный журналист — нечестная статья".