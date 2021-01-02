Путин глазами Лукашенко и Купата. 2020 год в видео "Свободы"

Протесты в Беларуси и Хабаровске, новый коронавирус, поправки к Конституции России и акции против обнуления, выборы в США – 2020 год был богат на яркие образы. А в случае с COVID-19 и на такие, которые и представить себе раньше можно было только в дурном фантастическом фильме, – масочный режим, опустевшие города, ряды свежих могил…

Более четверти миллиарда просмотров получили видео этих событий на наших платформах за минувший год. Представляем выбор наших зрителей.

Бесспорным "героем" минувшего года стал президент Беларуси Александр Лукашенко. В начале года Лукашенко решил взять курс на энергетическую самостоятельность и даже стал угрожать Кремлю, что заберет одну из труб трубопровода "Дружба". Видео выступления белорусского президента, где он заявил, что ему не нужны ключи от российского склада, стало вирусным в сетях.

Однако чем ближе подходил день президентских выборов, чем более активной становилась белорусская оппозиция, тем менее воинственным был настрой Лукашенко по отношению к Кремлю. Оказалось, что Путин для Лукашенко менее опасный противник, чем собственный народ. И против этого народа были брошены все силы подавления, включая массовые аресты и пытки в СИЗО.

О жестокости в отношении протестующих еще до выборов рассказывал новостной канал Радио Свобода. Подписаться на него в YouTube можно здесь.

Но после выборов, на которых, по официальным данным, не признанным ни одной демократической страной мира, Лукашенко получил за 80% голосов, протесты приняли массовый характер. И столь же массовыми стали репрессии и пытки.

Почему белорусские события привлекали такое внимание российского общества? Наверное, потому что "белорусы поняли, что они в говне, а мы не поняли", как образно сказала эта москвичка на акции в защиту Алексея Навального, которая прошла 20 августа на Лубянке.

Уже 20 августа, в день, когда оппозиционный политик Алексей Навальный упал без создания в самолете по дороге из Томска в Москву, у людей было подозрение, что его отравили. 2 сентября об этом официально заявила принявшая Навального на лечение канцлер Германии Ангела Меркель, подчеркнув, что есть вопросы, на которые может ответить только российское правительство.

А потом и сам Навальный заявил об этом в Европарламенте.

В самой России тем временем центр протестной активности переместился в Хабаровск, где акции в защиту снятого и арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала приняли массовый и затяжной характер. Последняя по времени прошла при 20-градусном морозе 2 января этого года. А летом с протестом выходили десятки тысяч людей.

И даже видео баннера в поддержку жителей Хабаровска в московской электричке становилось вирусным.

А московское управление МВД заявило, что проведение любых публичных мероприятий на территории города в период так называемого режима повышенной готовности, введённого указом мэра в связи с пандемией, запрещено. А потому полиция задерживала всех, кто вышел даже с одиночным пикетом протеста даже на пустынной улице.

Посему протест против обнуленной власти и репрессивных законов принимал порой необычный характер. Например, в виде портрета Путина в лифте.

Эпидемия породила в Москве волонтерское движение – сотни людей пошли работать санитарами, помогая персоналу больниц и выполняя работу, не требующую медицинского образования. Профессиональные медики разных специальностей тоже откликнулись на призыв о помощи – когда больницы столкнулись с нехваткой врачей. И все они, не сговариваясь, описывали свой опыт работы в "красных зонах" "коронавирусных" больниц как нечто похожее на участие в военных действиях. Радио Свобода сняло о них документальный фильм.

Подписаться на канал документального кино Радио Свобода "Признаки жизни" можно здесь.

На фоне этого хотелось чего-то теплого и милого. И оно у нас тоже было. Миллионы порадовались этой собаке по кличке Купата, которая так любит детей!

С Новым годом!