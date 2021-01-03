Глава белорусских католиков отправлен в отставку после возвращения в страну

Папа римский Франциск принял отставку главы Минско-Могилёвской митрополии церкви Тадеуша Кондрусевича, сообщил ежедневный бюллетень Ватикана. 75-летнему архиепископу с конца августа до конца декабря был запрещён въезд в страну несмотря на наличие белорусского гражданства, власти разрешили его приезд только после того, как он подал прошение о снятии с должности.

Кондрусевичу, возглавлявшему митрополию с 2007 года, 3 января исполнилось 75 лет. Согласно Кодексу канонического права Римско-католической церкви, по достижении этого возраста епископам рекомендуется подать прошение об отставке папе римскому. Глава белорусских католиков сделал это ещё в изгнании, сообщил он польскому Католическому агентству информации.

Родившийся в Гродненской области архиепископ не был пропущен в страну пограничниками в конце августа. В крупных городах Белоруссии тогда проходили столкновения демонстрантов против президента Александра Лукашенко с милицией. Лукашенко тогда заявлял, что архиепископ получил в Польше, куда он выезжал, "определённые задачи" и сказал, что власти будут проверять сообщения о двойном гражданстве Кондрусевича. Впоследствии власти заявили, что его паспорт "признан недействительным".

17 декабря спецпосланник папы римского Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти обсуждал возможность возвращения Кондрусевича с Александром Лукашенко. После этого политик распорядился "найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов" о допуске архиепископа в страну. 24 декабря он въехал в неё и в тот же вечер отслужил две торжественные службы Сочельника.