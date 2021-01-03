В Вашингтоне начал работу новый состав Конгресса США

Новому составу Конгресса, который начал работу в воскресенье, предстоит действовать в условиях большей неопределенности: до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат. Большинство демократов в Палате представителей сократилось. При этом, как отмечает "Голос Америки", республиканцы намерены без промедления выступить против процедуры сертификации итогов президентских выборов.

До проведения второго тура выборов в Джорджии во вторник, Сенат остается под контролем республиканцев.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, обращаясь к своим однопартийцам, поблагодарила их за новое выдвижение на пост спикера палаты.

Более равный баланс сил в обеих палатах в этом году дает умеренным политикам из обеих партий возможность показать своё политическое влияние. Эта возможность, как отмечается в публикации "Голоса Америки", проявится в полной мере после 20 января - дня, когда Дональд Трамп покинет Белый дом. Его место займёт демократ Джо Байден.