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Время Свободы: арест под портретом Ягоды

Время Свободы: арест под портретом Ягоды
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Время Свободы: арест под портретом Ягоды

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Суд в ОВД в Химках решил вопрос о заключении Алексея Навального под стражу. *** В Москве вынесли приговор Азату Мифтахову – шесть лет колонии общего режима. *** Разговор с пострадавшим за бело-красно-белый флаг в Минске.

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