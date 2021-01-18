Время Свободы: арест под портретом Ягоды

Суд в ОВД в Химках решил вопрос о заключении Алексея Навального под стражу. *** В Москве вынесли приговор Азату Мифтахову – шесть лет колонии общего режима. *** Разговор с пострадавшим за бело-красно-белый флаг в Минске.
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