Харрис: президент Трамп злоупотребил полномочиями

Президент США Дональд Трамп, попытался оказать давление на высокопоставленного чиновника штата Джорджия, чтобы добиться от него изменения результатов голосования. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора Трампа с секретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Запись была опубликована изданием The Washington Post.
Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис заявила, что Трамп продемонстрировал отчаяние и откровенно злоупотребил полномочиями. Она выступила в воскресенье на митинге в штате Джорджия.
Как сообщают американские СМИ, Трамп настаивал на том, что представитель администрации штата Джорджия "нашёл голоса" для изменения результатов выборов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.