Харрис: президент Трамп злоупотребил полномочиями

Президент США Дональд Трамп, попытался оказать давление на высокопоставленного чиновника штата Джорджия, чтобы добиться от него изменения результатов голосования. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора Трампа с секретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Запись была опубликована изданием The Washington Post.

Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис заявила, что Трамп продемонстрировал отчаяние и откровенно злоупотребил полномочиями. Она выступила в воскресенье на митинге в штате Джорджия.

Как сообщают американские СМИ, Трамп настаивал на том, что представитель администрации штата Джорджия "нашёл голоса" для изменения результатов выборов.