Суд в Лондоне поддержал основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Суд в Лондоне вынес постановление о невозможности экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, сообщает Би-би-си. Судья заблокировал запрос об экстрадициии, сославшись на психическое состояние здоровья Ассанжа и риск совершения им самоубийства после прибытия в США.



49-летний Джулиан Ассанж разыскивается американским правосудием по поводу опубликования им тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Власти США считают, что раскрытие секретных документов было противозаконным и могло представлять собой угрозу жизни людей.

Ассанж сопротивлялся экстрадиции, заявляя, что его преследование - политически мотивировано.



У американского правосудия есть 14 дней для подачи апелляции. Би-би-си считает такую перспективу вполне вероятной. Это означает, что Ассанж, по всей вероятности, не будет немедленно освобождён из лондонской тюрьмы Белмарш, где содержится со времени ареста в апреле 2019 года.