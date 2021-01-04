"Досье": директор Wirecard действовал в интересах российской разведки

Бывший операционный директор немецкой платёжной системы Wirecard Ян Марсалек, подозреваемый в Германии в хищении денежных средств на сумму около 2 миллиардов евро, с высокой долей вероятности сотрудничал с российскими спецслужбами и действовал в их интересах, говорится в расследовании центра "Досье". В частности, Марсалек мог помогать им перевозить крупные суммы наличных - в том числе для отмывания средств и финансирования угодных Кремлю западных политиков.

Журналисты, изучив данные об авиаперелётах и переговорив с десятками источников, близких к руководству Wirecard, установили, с кем чаще всего контактировал Марсалек. Среди его основных контактов - Андрей Чупрыгин, которого СМИ называет "полковником ГРУ". По данным "Досье", Чупрыгин неоднократно летал с Марсалеком в страны Ближнего Востока под прикрытием развития бизнеса. На самом же деле Марсалек занимался созданием и финансированием частных военных компаний. Одним из его планов было перекрытие с помощью наёмников южной границы Ливии, чтобы получить контроль над потоками беженцев и использовать это в качестве рычага влияния на соседние страны на Ближнем Востоке, а также на европейских политиков.

Также центр "Досье" установил, что одна из бизнес-структур, принадлежащих Марсалеку, несколько лет назад подписала контракт на десять миллионов долларов с российской частной военной компанией "РСБ-Групп" - якобы на разминирование цементного завода в ливийском городе Бенгази. В расследовании утверждается, что посредником в сделке выступил гражданин России Станислав Петлинский, которого Марсалек представлял своим коллегам как "лидера наёмников" по прозвищу "Стас" или "Стани".

В "Досье" установили, что Петлинский является бывшим сотрудником аппарата Госдумы и Управления делами президента России. В марте 2019 года он внезапно сменил фамилию, имя и отчество и получил новый паспорт на имя Бориса Николаевича Грина. Этот паспорт был выдан в том же отделении УФМС, которое снабдило поддельными документами сотрудников российской разведки Анатолия Чепчигу и Александра Мишкина, которых британские власти подозревают в отравлении ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Данные об авиаперелётах, как сказано в расследовании "Досье", "позволяют предположить", что Петлинский прекрасно знаком и с "полковником ГРУ" Чупрыгиным - в частности, в 2017 году они вместе летали из Ниццы в Москву, а годом позже совместно посетили Дубай. Кроме того, Чупрыгин и Петлинский знакомы с высокопоставленными чиновниками и сотрудниками спецслужб Австрии, которые, как предполагают "Досье", помогли Марсалеку скрыться от немецкой полиции после того, как она им заинтересовалась. По данным расследователей, сейчас бывший директор Wirecard может скрываться в одной из резиденций ГРУ в Подмосковье.

В комментарии немецкому изданию Süddeutsche Zeitung Андрей Чупрыгин подтвердил, что контактировал с Марсалеком, поскольку несколько лет назад "согласился стать его консультантом по вопросам безопасности на Ближнем Востоке". Он также подтвердил, что является полковником, но в отставке. При этом Чупрыгин утверждает, что никогда не служил в ГРУ, а работал военным переводчиком в армии. На данный момент официально он числится соучредителем благотворительного фонда защиты памятников Пальмиры, зарегистрированного в октябре 2017 года.

Станислав Петлинский также опровергает свою связь с российскими спецслужбами. При этом он подтвердил, что знаком с Марсалеком, летал с ним на Ближний Восток и посещал его виллу в Германии, где якобы вёл с бизнесменом светские беседы о "живописи, политике и девушках".