ГРУ координировало проект с фейками о крушении MH17

Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (известное как ГРУ) координировало деятельность медиапроекта Bonanza Media, распространявшего фейки о крушении на востоке Украины малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Bonanza Media — проект бывшей сотрудницы телеканала RT Яны Ерлашовой и голландского блогера Макса ван дер Верффа, продвигающий альтернативные версии катастрофы рейса MH17. Под брендом Bonanza вышло несколько фильмов о крушении, а также публиковались секретные документы из архивов Объединенной следственной группы.

Как выяснили The Insider и Bellingcat, деятельность Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Издания изучили биллинги звонков и переписку Чебанова, предоставленные им хакерами, и пришли к выводу, что в начале января 2020 года он организовал поездку Ерлашовой в ЛНР для съемок фильма о катастрофе.

В феврале 2020 года Ерлашова также согласовывала с Чебановым по почте промо-пост к другому фильму о MH-17, а в мае — статью сотрудничающего с RT голландского журналиста о судебном процессе по делу о катастрофе.

В феврале 2020 год Bonanza Media опубликовало закрытые материалы уголовного дела о крушении MH17, после чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они подтверждают российскую позицию по поводу крушения лайнера о том, что российский "Бук" не сбивал самолет. На самом деле в опубликованных документах таких утверждений не было.

Ван дер Верфф написал в твиттере, что даст свои пояснения по поводу расследования на выходных.

Объединённая следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолет был сбит сепаратистами из установки "Бук", которую доставили из России. Суд по делу о крушении начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения предъявлены трем россиянам и одному украинцу. По версии следствия, обвиняемые предпринимали совместные действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.