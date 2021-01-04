За год мэрия Москвы потратила 2,6 млрд рублей на систему распознавания лиц 

В 2020 году мэрия Москвы потратила 2 миллиарда 628 миллионов рублей на развитие системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, подсчитало издание "МБХ Медиа" на основе данных портала госзакупок.

Самый большой тендер, на сумму почти в полтора миллиарда рублей, касался оснащения камерами с системой распознавания лиц полутора тысяч вагонов метро - это четверть эксплуатационного парка. Заказчик должен был обеспечить установку в каждом вагоне восьми камер, умеющих различать и сортировать лица.

Также среди одиннадцати заключённых контрактов есть договор на поставку пятидесяти "специализированных мобильных биометрических комплексов" для распознавания лиц участников массовых мероприятий.

В конце декабря агентство TelecomDaily опубликовало исследование, согласно которому Россия вошла в тройку стран мира по числу камер видеонаблюдения. Согласно данным агентства, в стране установлено около 13 с половиной миллионов таких камер, больше – только в Китае (200 миллионов) и США (50 миллионов).