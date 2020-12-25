Россия вошла в ТОП-3 стран по числу камер видеонаблюдения

Россию назвали третьей в мире по числу камер видеонаблюдения.

По подсчетам информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которые приводит агентство РБК, в стране установлено почти 13,5 миллиона камер. Больше – только в Китае (200 миллионов) и Соединённых Штатах (50 миллионов), далее идут Германия (5,2 миллиона) и по пять миллионов у Японии и Великобритании.

В исследовании TelecomDaily говорится, что большая часть камер в России (58,7%) установлена коммерческими организациями для обеспечения безопасности, предотвращения краж и преступлений. Еще 32,8% камер поставлены за счет государства – на школах, госучреждениях, дорогах, в больницах. Оставшиеся 8,5% камер установили физлица. К облачному видеонаблюдению подключено около 5% всех камер.

"МБХ медиа" ранее писало о том, что доступ к московской системе видеонаблюдения, как выяснило издание, можно купить на черном рынке. К системе подключено около 200 тысяч камер. С 2017 года эти камеры подключают к системе распознавания лиц.