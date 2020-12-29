Дороги к свободе. Первый визит Майи Санду: в Киев, а не в Москву

О чем Майя Санду договаривалась в Киеве и что происходит в Молдове после президентских выборов? Виталий Портников беседует с редактором отдела политики украинской газеты «День» Иваном Капсамуном и исполнительным директором Института стратегических инициатив в Кишиневе Владиславом Кульминским.