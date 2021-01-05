В Джорджии проходят выборы, которые определят большинство в Сенате

В понедельник вечером за несколько часов до начала голосований в Джорджии, которые могут определить судьбу Сената, верхней палаты Конгресса президент США Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден обратились к избирателям штата с призывом поддержать кандидатов в Сенат от их партий.

"Никогда прежде за всю мою политическую карьеру не складывалась ситуация когда один штат может проложить курс страны не только на следующие четыре года, но и на поколение", - провозгласил Джо Байден, выступая на митинге в Джорджии. "Демократы пытаются похитить Белый дом. Вы не можете позволить им это сделать. Вы не можете позволить им похитить Сенат", - заявил Дональд Трамп на встрече с избирателями-республиканцами.

5 января в Джорджии проходит второй тур выборов сенаторов. В первом туре, прошедшем 3 ноября одновременно с президентскими выборами, ни один из кандидатов в Сенат не получил больше 50 процентов голосов избирателей, необходимых для победы. На два места в Сенате претендуют республиканцы Келли Лефлер и Дэвид Пердью и демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. От результатов выборов будет зависеть какая партия получит большинство в Сенате. Республиканцам требуется одна победа, чтобы добиться большинства. Демократам требуется две победы, чтобы добиться ничьей. В случае если обе партии получат по 50 мест у Демократической партии будет преимущество, поскольку вице-президет Камала Харрис в качестве председателя верхней палаты Конгресса будет обладать решающим голосом при голосованиях в Сенате.

Ставки в этих выборах крайне высоки. Если Республиканская партия сохранит большинство в Сенате она сможет заблокировать законопроекты, представленные Джо Байденом и одобренные Палатой представителей, где у Демократической партии есть небольшое преимущество. Если победит хотя бы один из кандидатов-демократов у президента-демократа Джо Байдена и его партии будет карт-бланш на проведение планируемых ими реформ.

Считается, что у кандидатов Республиканской партии есть небольшое преимущество в традиционно консервативном штате, хотя опросы указывают на равные шансы на победу всех четырех кандидтов. На президентских выборах в ноябре в Джорджии впервые почти за тридцать лет с минимальным преимуществом победил Демократ Джо Байден. Эта победу продолжает оспаривать президент Дональд Трамп, несмотря на то, что она была официально сертифицирована госсекретарем штата-республиканцем. Дональд Трамп не приводит убедительных доказательств в поддержку своих утверждений. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы кандидатов