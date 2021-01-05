Нью-Йоркская биржа прекратила делистинг китайских операторов

Нью-Йоркская фондовая биржа прекратила процедуру делистинга трёх крупных китайских коммуникационных компаний China Telecom, China Mobile и China Unicom (Hong Kong). В сообщении биржи говорится, что решение принято для дальнейших консультаций с американскими регуляторами. Другие подробности не сообщаются.

О том, что Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключения ценных бумаг трёх китайских операторов стало известно 1 января. Отмечалось, что это сделано в связи с указом президента США Дональда Трампа. Согласно документу, с 11 января американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем китайских военных, запрещены.

Сразу после объявления об отмене делистинга акции всех трёх компаний на Гонконгской бирже выросли в цене.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что под угрозу снятия с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже могут попасть три крупнейшие китайские нефтяные компании – China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), PetroChina и Sinopec. По данным Пентагоны, к этим компаниям имеют отношение китайские военные.

МИД Китая заявил, что Пекин выступает против политизации вопросов торговли правительством США и намерен принять меры для защиты китайских компаний.