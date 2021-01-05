Украинское следствие изучает "белорусский след" в убийстве Шеремета

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар, передавший изданию EUObserver аудиозапись, на которой, как утверждается, приближённые Александра Лукашенко обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета, которое расследуется на Украине. По словам Макара, он в декабре прошлого года передал украинскому следствию имеющиеся у него доказательства причастности белорусских спецслужб к гибели Шеремета в Киеве в 2016 году.

По словам Макара, показания готов дать и остающийся пока неизвестным человек, который в 2012 году сделал аудиозаписи, на которых, в частности, тогдашний глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает организацию покушений на белорусских оппозиционеров, живущих в эмиграции. Записи были опубликованы СМИ накануне, при этом отмечается, что их подлинность окончательно не установлена.

В национальной полиции Украины подтвердили, что в декабре 2020 года получили информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Как говорится в сообщении полиции, эта информация была получена с помощью разведки "с территории одной из стран Европы". Речь идёт о документах и аудиозаписях, на которых "неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета".

При этом в МВД Украины заявили, что записи 2012 года, обнародованные накануне, никак не противоречат версии следствия, обвинившего в убийстве Шеремета нескольких граждан Украины ​- бывших военнослужащих и волонтёров. По словам представителя МВД, обвиняемые могли исполнять заказ "неустановленных лиц", даже не зная, кто именно заказчики.