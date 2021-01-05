Украинское следствие изучает "белорусский след" в убийстве Шеремета

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар, передавший изданию EUObserver аудиозапись, на которой, как утверждается, приближённые Александра Лукашенко обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета, которое расследуется на Украине. По словам Макара, он в декабре прошлого года передал украинскому следствию имеющиеся у него доказательства причастности белорусских спецслужб к гибели Шеремета в Киеве в 2016 году.
По словам Макара, показания готов дать и остающийся пока неизвестным человек, который в 2012 году сделал аудиозаписи, на которых, в частности, тогдашний глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает организацию покушений на белорусских оппозиционеров, живущих в эмиграции. Записи были опубликованы СМИ накануне, при этом отмечается, что их подлинность окончательно не установлена.
В национальной полиции Украины подтвердили, что в декабре 2020 года получили информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Как говорится в сообщении полиции, эта информация была получена с помощью разведки "с территории одной из стран Европы". Речь идёт о документах и аудиозаписях, на которых "неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета".
При этом в МВД Украины заявили, что записи 2012 года, обнародованные накануне, никак не противоречат версии следствия, обвинившего в убийстве Шеремета нескольких граждан Украины - бывших военнослужащих и волонтёров. По словам представителя МВД, обвиняемые могли исполнять заказ "неустановленных лиц", даже не зная, кто именно заказчики.
- Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. Перед своей гибелью он несколько лет жил на Украине, а до этого жил и работал в Москве - в том числе в 2012 году, которым, по словам Макара, датируются аудиозаписи.
- В декабре 2019 года следователи заявили о раскрытии убийства, несколько обвиняемых были взяты под стражу. В то же время многие представители журналистского сообщества и общественности Украины сомневаются в виновности арестованных. Они сами вину не признают.
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