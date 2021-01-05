Журналистку из Киселёвска вызвали на допрос в СК по делу о клевете

Главного редактора издания "Новости Киселевска" Наталью Зубкову вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о клевете. Об этом Зубкова рассказала изданию "Абажур".

По словам Зубковой, 3 января ей позвонил дознаватель отдела МВД по Киселевску и потребовал прийти на допрос. В ответ на просьбу выслать повестку журналистке сказали, что ее "доставят на допрос силами участковых". Дознаватель сообщил, что "инициатива исходит от городского прокурора", сказала Зубкова.

Главный редактор связывает дело со статьей о городской школе №24. В ноябре журналистка опубликовала заметку, в которой рассказывала, что попечительский комитет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета.

В материале есть выдержка из технического состояния школы, в которой говорится, что дальнейшая эксплуатация здания недопустима, а реконструкция здания на предмет сейсмоусиления нецелесообразна и сопоставима со стоимостью нового строительства.

В декабре 2020 года Госдума ужесточила наказание за клевету. Самое большое наказание – до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей – грозит за признанные клеветой обвинения в сексуальном насилии. За клевету в СМИ, публичных выступлениях и интернете грозит до двух лет колонии или до один миллион рублей штрафа.