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Журналистку из Киселёвска вызвали на допрос в СК по делу о клевете

Наталья Зубкова

Главного редактора издания "Новости Киселевска" Наталью Зубкову вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о клевете. Об этом Зубкова рассказала изданию "Абажур".

По словам Зубковой, 3 января ей позвонил дознаватель отдела МВД по Киселевску и потребовал прийти на допрос. В ответ на просьбу выслать повестку журналистке сказали, что ее "доставят на допрос силами участковых". Дознаватель сообщил, что "инициатива исходит от городского прокурора", сказала Зубкова.

Наталья Зубкова, главный редактор "Новостей Киселёвска", кадр из фильма "Пыль"
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Главный редактор связывает дело со статьей о городской школе №24. В ноябре журналистка опубликовала заметку, в которой рассказывала, что попечительский комитет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета.

В материале есть выдержка из технического состояния школы, в которой говорится, что дальнейшая эксплуатация здания недопустима, а реконструкция здания на предмет сейсмоусиления нецелесообразна и сопоставима со стоимостью нового строительства.

В декабре 2020 года Госдума ужесточила наказание за клевету. Самое большое наказание – до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей – грозит за признанные клеветой обвинения в сексуальном насилии. За клевету в СМИ, публичных выступлениях и интернете грозит до двух лет колонии или до один миллион рублей штрафа.

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