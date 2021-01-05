Не менее 33 юниоров снялись с соревнования по биатлону в Удмуртии после приезда на него проверяющих на допинг специалистов из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Инцидент произошёл в конце декабря, на него обратил внимание призёр чемпионатов мира Николай Панкратов на сайте журнала "Лыжный спорт".

Спортсмены снялись с "Ижевской винтовки" — важного этапа Кубка России. На короткие дистанции не вышли 33 биатлониста из числа внесенных в стартовый лист. 21 из них — юноши, 12 — девушки. Ещё несколько спортсменов не заявились до подачи стартового листа.

С мужского спринта снялась в полном составе из пяти человек команда из Тюмени, по 3 красноярских, мордовских и питерских спортсмена, представители Подмосковья, Новосибирска, Перми, Удмуртии, Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа. С женского снялись шесть спортсменок из ХМАО.

Массовое снятие расследуется антидопинговым агентством, передаёт агентство "Весь спорт". На ситуацию обратил внимание Союз биатлонистов России. Его глава Виктор Майгуров считает, что причиной снятия могли стать не допинг-офицеры, а "неудачно составленный календарь" соревнования. Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин заявил, что его спортсменки снялись из-за сбитого из-за коронавируса календаря тренировок.

“К подготовке команда Югры, за исключением членов сборной России, приступила с сентября, что, конечно, не позволило набрать необходимый объем работы и подготовиться к соревнованиям. решение позволит отдохнуть спортсменкам и набрать оптимальную форму к концу января и достойно выступить в отборочных стартах”, — цитирует его письмо в федерацию ТАСС.

В российском спорте постоянно разгораются скандалы вокруг допинга, в декабре Спортивный арбитражный суд в Швейцарии поддержал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.