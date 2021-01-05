Страны Персидского залива восстановили дипотношения с Катаром

Участники саммита стран Персидского залива в Саудовской Аравии подписали соглашение об урегулировании дипломатического кризиса с Катаром. На церемонии присутствовал советник президента США по Ближнему Востоку Джаред Кушнер.

В 2017 году Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в проиранской позиции. После нормализации отношений с Дохой страны Персидского залива снимут с Катара блокаду и восстановят транспортное сообщение.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что саммит сыграл важную роль в укреплении стабильности в регионе на фоне обострения отношений с Ираном. Наследный принц поблагодарил Соединённые Штаты за усилия по урегулированию разногласий с Катаром.

Reuters пишет, что провыв в споре в Персидском заливе – новый шаг в рамках ближневосточной политики Вашингтона, который пытается сплотить против Ирана арабские страны и государство Израиль. Эр-Рияд хотел положить конец конфликту с Дохой до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Власти Саудовской Аравии опасаются, что Байден займёт по отношению к политике королевства в области прав человека и войне в Йемене, отмечает агентство.