Декабрь стал месяцем с самым большим числом жертв COVID-19 в мире

В декабре 2020 года от коронавирусной инфекции и её последствий в мире умерло больше людей, чем в каком-либо ином месяце. Согласно предварительным данным сайта-агрегатора статистических данных о развитии эпидемии Worldometers.com, в декабре в мире скончалось около 350 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа. В ноябре этот показатель составил около 270 тысяч, а в апреле, на пике весенней волны эпидемии - около 200 тысяч.

Всего в мире к 4 января 2021 года зафиксировано более 1 миллиона 860 тысяч жертв коронавируса.

При этом предварительный показатель летальности - отношение числа умерших к числу инфицированных - постепенно снижается, если в начале эпидемии в ряде стран он достигал 15 процентов, то сейчас в среднем по миру - чуть более 2 процентов. Число смертей в декабре обусловлено прежде всего резким ростом числа инфицированных - во всем мире их за месяц было выявлено больше 20 миллионов (всего с начала пандемии более 85 млн).

В целом ряде стран число умерших от COVID-19 в декабре существенно выше, чем в других месяцах. В США за месяц умерли около 78 тысяч человек, сообщает "Голос Америки". При этом представители органов здравоохранения предупредили, что в январе этот показатель, вероятно, окажется еще больше, несмотря на начавшуюся кампанию по вакцинации. Общее число умерших в Соединённых Штатах превысило 350 тысяч. Это значит, что от коронавируса умер примерно каждый 930-й американец.

Германия в декабре зарегистрировала половину из всех смертей от коронавируса в стране с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. По сравнению с ноябрем, в декабре количество смертей от коронавируса выросло втрое, а общее число жертв превысило 30 тысяч (из них 16 тысяч пришлось на декабрь).

В России пока не опубликована статистика Росстата о смертности за декабрь. В октябре и ноябре был отмечен резкий рост смертности, в том числе по причине коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в которых не учитывается только часть смертей инфицированных коронавирусом, в декабре от COVID-19 умерли около 17 тысяч жителей России. Это тоже самый высокий показатель с начала эпидемии.

В ряде стран начата массовая вакцинация от коронавируса, которая, по мнению специалистов, должна помочь взять эпидемию под контроль. Однако в большинстве стран, включая Россию, число привитых пока составляет считанные проценты или доли процента.