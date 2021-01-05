Электромобили в Норвегии заняли более половины рынка новых машин

В Норвегии 54,3 процента машин, купленных в 2020-м, были электромобилями или гибридами. Это почти на пять процентов больше, чем было в 2019 году.

Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Службу информации дорожного движения (OFV) в Осло, к 2025 году Норвегия планирует прекращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Самыми продаваемыми моделями в 2020-м стали Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, а также гибридная версия Volkswagen Golf.

В 2019 году доля проданных новых автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ составила 49,4 процента.

Бум продаж электромобилей в Норвегии связан с государственными льготами. В частности, такие модели не облагаются рядом налогов, что позволяет удерживать цены на уровне бензиновых и дизельных аналогов.