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Электромобили в Норвегии заняли более половины рынка новых машин

Электромобиль "Тесла"

В России продажи электромобилей остаются делом энтузиастов, а не государства

В Норвегии 54,3 процента машин, купленных в 2020-м, были электромобилями или гибридами. Это почти на пять процентов больше, чем было в 2019 году.

Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Службу информации дорожного движения (OFV) в Осло, к 2025 году Норвегия планирует прекращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Самыми продаваемыми моделями в 2020-м стали Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, а также гибридная версия Volkswagen Golf.

В 2019 году доля проданных новых автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ составила 49,4 процента.

Бум продаж электромобилей в Норвегии связан с государственными льготами. В частности, такие модели не облагаются рядом налогов, что позволяет удерживать цены на уровне бензиновых и дизельных аналогов.

  • На дорогах России электромобили пока еще экзотика. В первую очередь электрокар ассоциируется здесь с не самой дешевой "Теслой", хотя официально можно встретить еще шесть моделей. Как раз на "Теслу" Илона Маска и приходится свыше 23% продаж электромобилей. Российских автолюбителей от покупки удерживает в первую очередь цена, стоимость ремонта и отсутствие электрозаправочных станций.
  • В регионах набирают популярность Nissan Leaf, в Москве парковка для таких машин бесплатна, а в области отменен транспортный налог. Пока развитие электроавтомобилей в России идет в основном за счет энтузиастов, но не государства. Отсутствие дополнительных налоговых льгот и развитой инфраструктуры для электрокаров очень сильно тормозят развитие рынка этого новомодного для России вида транспорта.

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