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Археология. Будущее

Бесшумный убийца нефти. Эфир в 18:05

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Произведет ли электромобиль энергетическую революцию?

В мире уже более 6 миллионов электромобилей, и рынок растет темпами 20-30% в год. Многие эксперты считают, что при пересечении границы в 10-11 миллионов в мировом авторынке начнутся необратимые изменения, и спрос на бензин начнет падать. Действительно ли будущее транспорта за электричеством? И что это значит для нефтяной отрасли и для российского бюджета?

Гости программы: Максим Авербух, директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка, и Леонид Голованов, заместитель главного редактора журнала "Авторевю". Эфир в 18:05.

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