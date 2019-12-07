Бесшумный убийца нефти. Эфир в 18:05

В мире уже более 6 миллионов электромобилей, и рынок растет темпами 20-30% в год. Многие эксперты считают, что при пересечении границы в 10-11 миллионов в мировом авторынке начнутся необратимые изменения, и спрос на бензин начнет падать. Действительно ли будущее транспорта за электричеством? И что это значит для нефтяной отрасли и для российского бюджета?

Гости программы: Максим Авербух, директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка, и Леонид Голованов, заместитель главного редактора журнала "Авторевю". Эфир в 18:05.