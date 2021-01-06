Трое задержанных после спецоперации в Грозном были найдены мёртвыми

Трое жителей Грозного, задержанные полицией в ходе контртеррористической операции в городе в середине октября, были выданы для захоронения родственникам. По официальной версии, они попали в ДТП. Об этом сообщает "Новая газета".

Ислам Исаханов, его беременная жена Биназира Замидова и старший брат Ибрагим были задержаны 13 октября. Исаханов владел домом, в котором утром того же дня в ходе спецоперации были убиты четыре человека, по утверждению властей, находившиеся в розыске террористы. Кроме них погибли двое сотрудников полиции.

В начале ноября тела задержанных были выданы родственникам для похорон, утверждает источник "Новой газеты" в чеченском ФСБ. Утверждалось, что они попали в ДТП на трассе через Терский хребет. Как они оказались в автомобиле – не уточняется. По данным ФСБ, машина была обнаружена обстрелянной. Однако в официальных сводках МВД происшествие с обстрелом автомобиля или ДТП с гибелью трёх человек в те дни не значится. Ребёнок Замидовой родился досрочно, когда она содержалась в полиции, он погиб.

В октябре полиция задержала вторую, 14-летнюю жену Исаханова, говорится в публикации "Новой газеты". Утверждается, что она дала признательные показания о своей причастности к чеченскому подполью. Однако следственные действия проводятся без присутствия законного представителя подростка, а значит, признательные показания заведомо не имеют силы.