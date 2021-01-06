На Камчатке горняки оказались под завалами после обрушения шахты

На Камчатке пять шахтёров оказались под завалами после обрушения на шахте Асачинского золоторудного месторождения. Троим горнякам удалось выбраться самостоятельно, одного позже обнаружили погибшим. Поиски ещё одного попавшего под завал шахтёра продолжаются. Об этом сообщает ТАСС.

Обрушение произошло около полудня по местному времени. Причины произошедшего на шахте неизвестны. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту обрушения на шахте.

Президент горнопромышленной ассоциации Камчатки Александр Орлов рассказал ТАСС, что ранее "значимых замечаний к организации работы" на месторождении выявлено не было.