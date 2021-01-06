В ЕС призвали обеспечить вакциной страны Восточного партнёрства

Главы МИД 13 стран Евросоюза подписали письмо к руководству Еврокомиссии с призывом обеспечить справедливый доступ к вакцине от коронавируса для стран Восточного партнёрства. В него входят Армения, Азербайджан, Молдавия, Республика Беларусь и Украина. Фотокопию письма опубликовал корреспондент Радио Свобода.

Авторы письма призвали Еврокомиссию разработать механизм поддержки по аналогии с механизмом по снабжению препаратами от COVID-19 Западных Балкан. В конце прошлого года Еврокомиссия выделила им 70 миллионов евро в виде грантов на покупку вакцины. По мнению глав МИД, таки действия ЕС повысят геополитическую роль Евросоюза в мире.

Дипломатический источник ТАСС в Брюсселе отметил, что предоставление упрощённого доступа к вакцинам – важный инструмент дипломатического влияния. Собеседник агентства уточнил, что упрощённое получение препаратов возможно после того, как страны ЕС получат необходимое количество доз для себя.

В Евросоюзе продолжается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. В большинстве стран действуют строгие ограничения. В некоторых государствах началась вакцинация групп риска – медиков, соцработников и пожилых людей одобренным для ЕС препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech. Но пока европейские страны испытывают острую нехватку препарата для массовой вакцинации жителей от COVID-19.