В Беларуси за полгода 103 человека осуждены по политическим мотивам 

С начала протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко и фальсификаций на президентских выборах суды вынесли как минимум сто три приговора по уголовным делам, так или иначе связанным с этими событиями, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".
Все эти дела, как утверждают правозащитники, имеют "политически мотивированный характер" и были заведены на оппонентов Лукашенко по избирательной кампании, активистов их штабов и протестующих. Всего в 2020 году власти Беларуси завели более 650 уголовных дел, связанных с протестами. 166 граждан, обвиняемых по ним, центр "Весна" признал политическими заключёнными.
В среду стало известно, что суд в Минске продлил на два месяца содержание под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Власти Беларуси обвиняют её в "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенным с использованием СМИ и сети интернет". Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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