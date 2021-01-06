В Беларуси за полгода 103 человека осуждены по политическим мотивам 

С начала протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко и фальсификаций на президентских выборах суды вынесли как минимум сто три приговора по уголовным делам, так или иначе связанным с этими событиями, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

Все эти дела, как утверждают правозащитники, имеют "политически мотивированный характер" и были заведены на оппонентов Лукашенко по избирательной кампании, активистов их штабов и протестующих. Всего в 2020 году власти Беларуси завели более 650 уголовных дел, связанных с протестами. 166 граждан, обвиняемых по ним, центр "Весна" признал политическими заключёнными.

В среду стало известно, что суд в Минске продлил на два месяца содержание под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Власти Беларуси обвиняют её в "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенным с использованием СМИ и сети интернет". Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.