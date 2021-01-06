В Вашингтоне проходит митинг сторонников Дональда Трампа

В центре Вашингтона, рядом с Белым домом, проходит митинг сторонников президента США Дональда Трампа. В нём принимают участие несколько тысяч человек. Они считают, что результаты прошедших в конце прошлого года президентских выборов должны быть пересмотрены. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена.

Перед собравшимися выступил Дональд Трамп. "Мы никогда не отступим", - заявил он. В своей речи Трамп вновь обвинил СМИ в публикации недостоверной информации при освещеннии его деятельности и предвыборной кампании. "Мы не дадим украсть ваши голоса", - сказалл Трамп.

Ранее к участникам митинга обратился сын президента Эрик Трамп. Он отметил, что результаты выборов сфальсифицированы и подчеркнул, что никто из собравшихся не верит в победу Джо Байдена.

Действующий президент США по-прежнему отказывается признать поражение.

В среду, 6 января, Конгресс США должен сертифицировать итоги выборов президента, утверждённые выборщиками. Это последняя формальная процедура перед инаугурацией.

Более сотни республиканцев из Палаты представителей и около десятка сенаторов заявили, что планируют опротестовать голоса выборщиков из некоторых или всех шести колеблющихся штатов, где одержал победу Байден (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин). Они также потребуют создать комиссию для проверки результатов выборов, сообщает "Голос Америки".

Ожидается, что их возражения не смогут изменить исход выборов, поскольку демократы контролируют Палату представителей. В Сенате республиканцы имеют небольшой перевес, но и там возражения вряд ли получат поддержку большинства, поскольку несколько сенаторов-республиканцев уже высказались против отмены результатов выборов в каком-либо из штатов.

Совместное заседание Конгресса возглавит вице-президент Майк Пенс. Трамп призвал его не сертифицировать результаты выборов в штатах, где он проиграл с минимальным отрывом, хотя у Пенса нет таких полномочий. Трамп на митинге выразил надежду, то Пенс примет верное решение.

Байден заручился поддержкой 306 выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп заявлял о фальсификациях на выборах. Но суды отклонили более пятидесяти исков его штаба в разных штатах. Инаугурация нового президента Соединённых Штатов назначена на 20 января.

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