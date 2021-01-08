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Лицом к событию. Поле боя - Вашингтон

Лицом к событию. Поле боя - Вашингтон
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Лицом к событию. Поле боя - Вашингтон

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Транзит власти в США и Россия. Перспективы обсуждают политолог Андрей Пионтковский, американисты Иван Денисов, Андрей Кортунов, украинский журналист Питер Залмаев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/31038750.html

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