Мировые лидеры "шокированы" штурмом Капитолия

Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия в Вашингтоне, явив широкую палитру эмоциональных реакций – от тревоги и негодования до явного удовлетворения.

Союзники США резко осудили попытку захвата главного государственного здания страны. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала глубокое сожаление из-за беспорядков. Она заявила, что виноват в них именно Дональд Трамп, который, по ее словам, "с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого". Это, в свою очередь, привело к сомнениям в легитимности итогов голосования, сформировало атмосферу недоверия и вылилось в трагические события, считает глава немецкого правительства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вторжение в Конгресс "позорными сценами". Напомнив о том, что "Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире", он призвал американцев обеспечить "мирную и упорядоченную передачу власти" в их собственной стране.

Аналогичным образом отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он охарактеризовал случившиеся события как "шокирующие" и призвал "уважать результаты демократических выборов".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил насилие и высказал восхищение стойкостью демократической системы США, сумевшей, по его словам, уже через несколько часов после бунта обеспечить окончательное утверждение итогов голосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Твиттере настроениями западных официальных лиц, заявив, что в Вашингтоне необходимо восстановить верховенство закона и демократические принципы. По его словам, такие действия – в интересах не только США, но и Украины и всего мира.

Даже премьер-министр Словении Янез Янса, который всегда поддерживал Трампа и до сих пор не поздравил Байдена с его победой, написал в Твиттере об "обеспокоенности насилием, происходящим в Вашингтоне" и пожелал Америке "преодолеть кризис". "Демократия предполагает мирный протест, но насилие и угрозы смертью – будь то справа или слева – категорически недопустимы", – написал он в твиттере.

В то же время комментарии российского руководства содержали едва скрываемую язвительную радость. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова процитировала американского журналиста, который высказал мнение, что "США больше не смогут говорить миру о том, что являются образцом демократии". Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сравнил американские события с "Майданом" и заявил, что некоторые его друзья интересуются, будут ли в Вашингтоне "раздавать крекеры". Тем самым он сослался на действия чиновника Госдепартамента США во время протестов в Киеве в декабре 2013 года. Его комментарий ретвитнул МИД России.

В ночь на 7 января по местному времени Конгресс утвердил на совместном заседании обеих палат победу Джо Байдена. Заседание Конгресса было прервано 6 мая во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовавшие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов и призвал протестующих "идти" на Капитолий. Ведущие американские СМИ, включая CNN, назвали эти события "атакой на демократию", спровоцированную уходящим президентом. В ходе потасовок погибли не менее четырех человек.

Через несколько часов после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили слушания. Законодатели выразили решимость довести до конца процедуру сертификации выборов на этом заседании.

Больше десятка сенаторов-республиканцев выступили против подтверждения результатов голосования в нескольких штатах, заявляя, что в них могли быть нарушены правила голосования. Изначально сенаторы призывали организовать специальную комиссию для проведения расследования, однако после штурма Капитолия многие из них отказались от протеста и провели процедуру стандартным образом.