Конгресс сертифицирует результаты президентских выборов в США

В Конгрессе Соединенных Штатов продолжается заседание обеих палат, на котором должны быть сертифицированы результаты президентских выборов.

Около полуночи 6 января обе палаты подавляющим числом голосов подтвердили результаты выборов в Аризоне. Несколько законодателей-республиканцев, собиравшихся выступить против признания результатов, проголосовали "за", осудив таким образом попытку сторонников президента Трампа сорвать одобрение Конгрессом результатов выборов.

Процедура утверждения количества голосов выборщиков, полученных победителем президентских выборов, которая обычно является формальностью в этом году привлекла необычное внимание. Больше десятка сенаторов-республиканцев выступили против подтверждения результатов голосования в нескольких штатах, ссылаясь на то, что в них были нарушены правила голосования. Сенаторы призывают организовать специальную комиссию для проведения расследования.

Заседание Конгресса было прервано во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовашие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов. Через несколько часов, после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили заседание. Законодатели выразили решимость довести до конца процедуру сертификации выборов на этом заседании. В ближайшие часы ожидается подтверждение результатов голосования в Пенсильвании, которые также оспариваются несколькими законодателями-республиканцами.