В столкновениях в Капитолии пострадали более 50 полицейских

В ходе беспорядков 6 января в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия и нарушила работу Конгресса, пострадали более 50 сотрудников полиции Капитолия и полиции Вашингтона. Некоторые госпитализированы Об этом заявил в четверг руководитель полиции Капитолия Стивен Санд.

Многие комментаторы ранее подвергли полицию Капитолия, автономное подразделение, которое должно обеспечивать безопасность здания Конгресса США, за недостаточные, по их мнению, усилия и бездействие при попытке захвата здания.

В заявлении главы полиции говорится, что люди, которые пошли на штурм здания, вели себя агрессивно, использовали в качестве оружия, в частности, металлические прутья, распыляли газ. В заявлении также говорится об обстоятельствах гибели одной из протестующих. Огонь на поражение открыл сотрудник полиции Капитолия, когда группа агрессивно настроенных людей пыталась прорваться к залу заседаний Палаты представителей. Этот сотрудник отстранён от службы до завершения расследования.

Кроме того, в заявлении говорится о двух обнаруженных взрывных устройствах неподалёку от здания Капитолия.Кто их оставил - пока не известно.

В заявлении говорится, что полиция Капитолия задержала 13 участников нападения на здание Конгресса. Полиция Вашингтона задержала накануне ещё 68 человек, главным образом по обвинению в нарушении введённого в столице США комендантского часа.

Ряд комментаторов, в том числе политики, называют события вокруг здания Капитолия "мятежом", "терроризмом" или "государственной изменой", однако обвинения в этих преступлениях пока никому не предъявлены.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, когда законодатели собрались на заседание, чтобы утвердить победу на президентских выборах оппонента Трампа Джо Байдена. Нападению предшествовал массовый митинг, на котором сам Трамп вновь выступил с утверждениями, что выборы были сфальсифицированы.