Кирилл: превращение собора св.Софии в мечеть - "божье наказание"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает "наказанием Божиим" для Константинопольского патриарха Варфоломея принятое в прошлом году властями Турции решение лишить бывший собор святой Софии в Стамбуле статуса музея и вновь превратить его в мечеть. В интервью телеканалу "Россия 24" предстоятель РПЦ уточнил, что, по его мнению, Варфоломей был наказан за предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Это решение, принятое в 2018 году, в РПЦ считают церковным расколом. После него Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, а патриарха Варфоломея в храмах РПЦ перестали поминать.

"Патриарх Варфоломей ввёл раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую – она стала мечетью... более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления, представить себе сложно" - заявил Кирилл. Он охарактеризовал действия Варфоломея как "преступление", но при этом заявил, что, по его информации, Константинопольский патриарх якобы принял решение под давлением сил, связанных с некой "сверхдержавой".

Интервью патриарха Кирилла вышло в эфир 7 января, когда прихожане РПЦ (как и автокефальной ПЦУ) празднуют Рождество. Константинопольская церковь отмечает его 25 декабря.

Константинопольский патриархат, считающийся "первым среди равных" православных церквей, предоставил автокефалию Православной церкви Украины, вопреки возражениям Москвы. На Украине продолжает действовать и Украинская православная церковь, входящая в Московский патриархат, именно её в Москве считают канонической украинской церковью.

Госсовет Турции – высший административный суд страны – летом прошлого года аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Таким образом, бывший византийский православный собор вновь стал мечетью.​ Решение было принято по инициативе президента Реджепа Эрдогана. Российские власти комментировали его сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, например, заявил, что оно может оказаться выгодным для российских туристов. "В Айя-Софию были достаточно дорогие билеты, а теперь билетов не будет, вход будет бесплатным", — пояснил он.